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Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bin 400 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Bodrum Yarı Maratonu, renkli görüntüler oluşturdu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bin 400 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Bodrum Yarı Maratonu, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da farklı ülkelerden sporcuların aralarında olduğu bin 400 sporcunun katılımıyla yarı maraton koşusu yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan sporcular, önce ısınma hareketleri yaptılar, ardından başlangıç noktasında yerlerini aldılar. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, start öncesi yaptığı konuşmada sporcuların sağlığı için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını dile getirerek, "Hepiniz hoş geldiniz. Sizin için spor, biraz eğlence. Bizim için turizm. Turizm sezonunun sonlarına yaklaşılan şu günlerde sizleri burada görmek biz yerel yöneticileri memnun ediyor. Hepinize sağlıklı, güzel, keyifli bir koşu diliyorum" diye konuştu.

5K, 10K ve 21K kategorisinde yarışan sporcular, verilen start sonrası koşmaya başladı. Neyzen Tevfik Caddesi'nden başlayan maraton, ilçenin merkezi mahalleri ile Bitez ve Gümbet mahallerinde sürdü. Sporcular, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro gibi tarihi mekanlardan geçen parkurda kıyasıya mücadele etti. Maratona kimi koşucuların can dostları ile katıldığı görüldü. Bazı sporcular da bebek arabası ile yarıştı.

Farklı ülkelerden sporcuların da katıldığı yarışma sonrası yaş kategorilerinde ve genel klasmanlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

5K kadınlarda Fatma Taş, 5K erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga'nın birinci olduğu yarışmada, 10K erkekler kategorisinde Mehmet Aydıngör, 10K kadınlar kategorisinde Derya Demiral birinci ilk sırayı aldı. 21K erkeklerde 1. Ömer Oklu, 2. Bedri Şimşek 3. Ege Yoldüren, 21K kadınlarda 1. Meryem Kılınç Gündoğdu, 2. İpek Öztosun 3. Burcu Kocavelioğlu oldu.

Bodrum'un parkurunun inişli çıkışlı olduğunu dile getiren erkekler 10K 50-54 yaş kategorisi birincisi Ali Üstündağ, "Çok yokuş vardı ama doğru antrenmanlarla bir anlamda bunu avantaja çevirme imkanı da vardı. Öyle oldu, güzel bir yarış oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Yarışın güzel ve heyecanlı geçtiğini söyleyen Sinan Türesay da, "Çok iyi yarışmacılar vardı. Kendi açımdan başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok keyifliydi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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