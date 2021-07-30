Bodrum yangını söndürüldü mü? Bodrum yangını son durum ne? Bodrum'daki yangın söndü mü?
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Bodrum yangını söndürüldü mü? Bodrum yangını son durum ne? Bodrum'daki yangın söndü mü?

Bodrum yangını söndürüldü mü? Bodrum yangını son durum ne? Bodrum'daki yangın söndü mü?
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Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 42 noktada yangınların kontrol altına alındığını, 7 ilde 21 noktada yangınların sürdüğünü açıkladı. Peki, Bodrum yangını son durum ne? Bodrum yangını söndürüldü mü?

Ülkemiz dünden bu yana yangın felaketi ile mücadele ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından 28-29 Temmuz tarihlerinde başlayan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınan ve devam eden yangınlarla ilgili detaylı bilgi de verdi. Bodrum yangını söndürüldü mü? Bodrum yangını son durum ne?

BODRUM YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

42 YANGIN KONTROL ALTINDA, 21 NOKTADAN MÜCADELE SÜRÜYOR

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

İşte yangın çıkan illerimizdeki son durum:

• Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor.

• Osmaniye'de çıkan 4 yangından 2'si söndürüldü.

• Antalya'da 10 yangın çıktı, yangınlardan dördü devam ediyor.

• Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor.

• Muğla'da çıkan 4 yangından 1'i söndürüldü.

• Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

• Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

SÖNDÜRÜLEN VE DEVAM EDEN YANGINLAR

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