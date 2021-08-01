Bodrum yangın! Bodrum'da yangın söndü mü? Bodrum Çökertme son dakika!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, etkisini sürdürerek devam ediyor. Aşağı Mazı Mahallesi'nde büyük tahribata neden olan yangının Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimlerine sıçradığı öğrenildi. Bodrum yangın! Bodrum'da yangın söndü mü? Bodrum Çökertme son dakika!

Bodrum yangın! Bodrum'da yangın söndü mü? Bodrum Çökertme son dakika! başlıkları devam eden yangınlar sırasında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

BODRUM YANGIN! BODRUM ÇÖKERTME'DE YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Bodrum'da dün saat 12.30 sırasında İçmeler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tersane bölgesine ulaşan yangın nedeniyle 3 otel tahliye edildi. Aşağı Mazı Mahallesi'nde de büyük tahribat yaratan yangın bu sefer de Ünlü Çökertme koyuna kadar indi.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesi'nde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu.

GEZİ TEKNELERİNE ALINDILAR

Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı. Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar botlarla gezi teknelerine alındı.

Çökertme koyuna yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yapıldı.