Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı

CarrefourSA, Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden Bodrum Yalıkavak'taki Gurme CarrefourSA'yı 18 kişilik ekibi ve 8 bin 750 çeşit ürünüyle hizmete açarak müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 400 metrekare alana sahip olan Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Tu¨rk ve du¨nya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getirip yaş sebze-meyveden balık ve deniz mahsullerine, kasap ürünlerinden yöresel peynirlere, füme et çeşitlerinden organik, glütensiz veya diyabetik ürünlerle mu¨şterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ve yatlara ücretsiz servis sunuyor" ifadelerine yer verildi.

CarrefourSA'nın Gurme marketlerinin, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıktığı belirtilen açıklamada, "Farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı