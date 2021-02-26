Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı

26.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:45
Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı

CarrefourSA, Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden Bodrum Yalıkavak'taki Gurme CarrefourSA'yı 18 kişilik ekibi ve 8 bin 750 çeşit ürünüyle hizmete açarak müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı.

CarrefourSA, Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden Bodrum Yalıkavak'taki Gurme CarrefourSA'yı 18 kişilik ekibi ve 8 bin 750 çeşit ürünüyle hizmete açarak müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 400 metrekare alana sahip olan Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Tu¨rk ve du¨nya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getirip yaş sebze-meyveden balık ve deniz mahsullerine, kasap ürünlerinden yöresel peynirlere, füme et çeşitlerinden organik, glütensiz veya diyabetik ürünlerle mu¨şterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ve yatlara ücretsiz servis sunuyor" ifadelerine yer verildi.

CarrefourSA'nın Gurme marketlerinin, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıktığı belirtilen açıklamada, "Farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor" denildi.


Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı
Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı
Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı
Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı
Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Onur Akay Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Cizrespor Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum Yalıkavak Gurme CarrefourSA Açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:45:05. #1.16#
title