Bodrum Yalıkavak'a yeni "Gurme" market
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Bodrum Yalıkavak'a yeni "Gurme" market

26.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:23
Bodrum Yalıkavak'a yeni

CarrefourSA, Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden Bodrum Yalıkavak'taki Gurme CarrefourSA'yı 18 kişilik ekibi ve 8 bin 750 çeşit ürünüyle hizmete açarak müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA, Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden Bodrum Yalıkavak'taki Gurme CarrefourSA'yı 18 kişilik ekibi ve 8 bin 750 çeşit ürünüyle hizmete açarak müşterileriyle buluşturdu.

Yaklaşık 400 metrekare alana sahip olan Yalıkavak Gurme CarrefourSA, Türk ve dünya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getirip yaş sebze - meyveden balık ve deniz mahsullerine, kasap ürünlerinden yöresel peynirlere, füme et çeşitlerinden organik, glütensiz veya diyabetik ürünlerle müşterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunmaktadır.

CarrefourSA'nın Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. - AYDIN

Bodrum Yalıkavak'a yeni 'Gurme' market
Bodrum Yalıkavak'a yeni 'Gurme' market

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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