Bodrum Vergi Dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum Vergi Dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum Vergi Dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Bodrum Vergi Dairesinin zemin katından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler zemin kattan yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale etti.

Söndürme çalışması sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın yakınında ikamet eden ilçe sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Soğutma çalışması yapılan ve hasara neden olan yangının, ilk incelemeler sonucu elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı