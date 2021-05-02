Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın
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Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın

Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum vergi dairesinde çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından kıs sürede söndürüldü.

Bodrum vergi dairesinde çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından kıs sürede söndürüldü. Resmi evrakların yanmaması için hızlı müdahale edilen yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Kıbrıs Şehitleri caddesi üzerinde bulunan Bodrum Vergi dairesinde dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar tarafında fark edilen dumanları kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlarını durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zemin katta çıkan yangına hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Resmi evrakların bulunduğu bölüme sıçramadan yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın
Bodrum Vergi Dairesi'nde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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