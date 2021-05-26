Bodrum ve Ödemişli ressamların eserleri karma sergide bir araya geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bodrum ve Ödemişli ressamların eserlerinin gösterime sunulduğu sergi açıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bodrum ve Ödemişli ressamların eserlerinin gösterime sunulduğu sergi açıldı.

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen karma resim sergisi, Tarihi Birgi Dervişağa Medresesinde açıldı.

Açılış öncesinde konuşma yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Halikarnas'tan Bozdağ'a bir sanat köprüsü kurulduğunu, tüm sanatçıları yürekten kutladığını belirtti.

Bodrum Kent Konseyi Görsel Sanat Grubu Başkanı Bünyamin Pehlivan da iki ilçenin bu sanat etkinliğiyle kaynaştığını ifade ederek, "15 Nisan Dünya Gününde bizler Bodrum'da ev sahipliğimizde sergiye Ödemişli sanatçılarımızı davet etmiştik. Bu kez bizler bu tarihi mekanda Bodrum ve Ödemişli ressamlarımızla güzel bir sanat buluşmasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ödemiş Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Başkanı Nezihi Uzunkol da salgının sona ermesiyle projelerini hayata geçirmeyi umut ettiklerini bildirdi.

Dervişağa Medresesinde 5 Bodrum, 3 Ödemişli ressamın 29 eserinin sergilendiği etkinlik, 29 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp