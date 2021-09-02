Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor

Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.

Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Hamid Karzai Emine Erdoğan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Münir Özkul Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Marcao Salih Uçan Fatih Terim Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 16:19:01. #1.16#

title