Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Her iki ilçeye ait birçok mahallede etkili olan orman yangınlarında yüzlerce hektarlık alan küle döndü, ormandaki canlılar telef oldu.

Alanlarda havadan ve karadan etkin mücadele yapıldı.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı