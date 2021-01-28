Bodrum ve Milas'a kar yağdı
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Bodrum ve Milas'a kar yağdı

28.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:46
Bodrum ve Milas'a kar yağdı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Bodrum ilçe merkezinde uzun süre sonra kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar evlerinden cadde ve sokaklara çıktı.

Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar kartopu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Milas ilçesinde de yıllar sonra kar yağması nedeniyle Labranda Antik Kenti beyaza büründü.

Antik kente gelenler, tarihi eserlerin önünde fotoğraf çektirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kar yağışının ilçede alışılmadık görüntüler sunduğunu söyledi.

Tokat, ilçedeki antik kentin beyaz örtüyle buluşmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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