Bodrum ve Marmaris'te sağanak sonrası güneş ve deniz keyfi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde, sağanağın ardından çıkan güneşin tadını çıkaranlar sahillerde yürüyüş yaptı, denize girip güneşlendi.

Bodrum ve Marmaris'te gece saatlerinde etkili olan ve bazı noktalarda su baskınlarına yol açan yağış, yerini güneşe bıraktı.

Bodrum'da çay bahçelerinde vakit geçirenlerin yanı sıra denize girip güneşlenenler oldu. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu.

Denize girenlerden Neriman Akça Koyunluoğlu, gazetecilere, Bodrum'un ve denizin en güzel zamanları olduğunu söyledi.

Marmaris'te de vatandaşlar, sahillerde yürüyüş yaparak kafelerde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Uzunyalı, Kısayalı ve yat limanında yürüyüşe çıkan Marmarisliler, kafelerde ve plajlarda oturmayı tercih etti.

Muğla ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı.

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri

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