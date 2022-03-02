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Bodrum'da sağanak etkili oluyor

AA, Ali Ballı - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Konacık, Bitez, Yahşi, Yalıkavak mahallelerindeki bazı ana yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri, Bodrum-Turgutreis kara yolunda devriye çalışması yaptı, yolda tıkanıklık yaşanan bölgeleri temizledi. Sürücülerin tedbirli seyrettiği kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Marmaris'te de sağanakla derelerden gelen yağmur suları denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye dönüştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

AA / Ali Ballı - Güncel

Marmaris, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Haberler

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