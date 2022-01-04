Bodrum ve Marmaris'te deniz, Kars'ta kayak keyfi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni yılın ilk günlerinde tatilciler denize girerken, Kars'taki turistler ise kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Sıcaklığın 17 derece ölçüldüğü Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki turistlerin güneşli havayı fırsat bilip denize girdiği bugünlerde, Kars'ta ise tatilciler Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor.

Kar kalınlığının 45 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde, yılbaşı tatili için bulunan misafirler, kayak ve snowboard yapıp kızak kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Kayak eğitmeni Gökhan Üstündağ, son yağışlarla birlikte ikinci etap pistlerde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi.

Sezonun açılmasıyla pistlerin kayakseverlerle dolduğunu ifade eden Üstündağ, "Batıda insanlar denize giriyor, biz burada kayak keyfi yaşıyoruz. Kar yağdı, sezon açıldı ve herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Şana Oğuzhan da ilk defa Sarıkamış'a geldiğini anlatarak, "Sarıkamış çok eğlenceli bir yer. Ben hocamla birlikte snowboard öğreniyorum, kayak yapıp güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.