Bodrum ve Datça'da dalgıçlar balıkçı barınaklarını temizledi

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

Etkinlik, Vali Orhan Tavlı himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Muğla Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde, Gündoğan Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi.

Dalgıçların katılımıyla yaklaşık bir saat süren temizlik sırasında deniz dibinden, otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık çıkarıldı.

Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, etkinlikte gazetecilere, Muğla'nın çok güzel koylara sahip olduğunu söyledi.

Çevrenin titizlikle kullanılması gerektiğini belirten Atalay, "Kirletmeden ziyade korumanın önemine dikkati çekmek istiyoruz. Denizlerimizi mümkün olduğunca verimli kullanalım. Mavi ekonominin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Muğla'nın 13 balıkçı barınağında deniz dibi temizliği çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Balık adamların çalışmaya destek verdiğini anlatan Saylak, "Muğla su ürünleri yetiştiriciliğinde ve avcılığında Türkiye'nin markası, bir numarası. Sürdürülebilir kültür balıkçılığı yetiştiriciliği için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Datça

Datça ilçesinde de 4 balıkçı barınağında deniz dip temizliği yapıldı. Limandan başlatılan ve Palamutbükü, Hayıtbükü ve Karaköy balıkçı barınaklarında yapılan dip temizliğine 20 dalgıç katıldı.

Kısa sürede denizden çıkartılan atıklar, belediye yetkililerine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, yaptığı açıklamada, atılan atıkların denizlerde büyük kirliliğe sebep olduğunu, balıkçı barınaklarının temizliğe ulaşması için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı