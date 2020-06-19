Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu operasyonu
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Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu operasyonu
19.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:02

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bodrum ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda beş ayrı noktaya operasyon düzenledi. İlgili savcılıklardan alınan arama kararı sonrası yapılan operasyonlarda 38 kök 2-5 metre arası hint keneviri, 235 kök yeni dikilmiş fide halinde kenevir, 5 parça halinde Bin 407 gram esrar 10 gram Skunk 3 gram toz esrar, 3 gram Metamfetamin, hassa terazi,2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Yakalamalar doğrultusunda 10 şahıs hakkında adli talimatı ile gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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