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Bodrum'un yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bodrum'un yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki kar yağışı, kentin birçok noktasında etkili oldu.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki kar yağışı, kentin birçok noktasında etkili oldu. Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün akşam saatlerinden itibaren Muğla geneli için kar uyarısı yaptı. Mazı, Etrim, Mumcular,Kızılağaç, Konacık, Dağbelen ve Yalıkavak mahallelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkarıp, bol bol fotoğraf çekti. Öte yandan, Muğla- Milas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Milas rampasında sürücüler zor anlar yaşadı. Bodrum'da gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini yitirdi.


Bodrum'un yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bodrum'un yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bodrum'un yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bodrum'un yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Bodrum, Muğla, kar, Güncel, Haber

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