Bodrum'un yeni gözdesi d plaj evleri
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Bodrum'un yeni gözdesi d plaj evleri

Koronavirüs salgını sonrası Bodrum Yalıkavak'ta yer alan D'Plaj Evleri, estetik tasarımı, kaliteli yaşam standartları ve sunduğu konfor ile yoğun ilgi görüyor.

Bodrum'un yeni gözdesi d plaj evleri
22.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:50

Yalıkavak'ta mavi ve yeşilin buluştuğu bir dünya markası haline gelen Tilkicik Koyu'nda yer alan D'Plaj Evleri normalleşme sürecinde doğa ve güneşin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisine inanlar için kaçırılmayacak bir yatırım fırsatı oldu. D Plaj Evleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didar Avcı,& ; her detayı özenle tasarlanmış olan projede konuklarına yeşile, doğaya saygılı modern bir yaşam vadediyor. Uluslararası ödüllü Mimar Dara Kırmızıtoprak imzası taşıyan bu göz alıcı proje, toplam 20 bin metrekarelik doğal taş uygulamasıyla hem turizm sektörü açısından hem de doğal taş sektörü açısından gurur kaynağı olma özelliğine sahip. Denize sıfır ve 53 bağımsız satılık daireden oluşan D'Plaj Evleri, 35 adet yepyeni haftalık, aylık ve sezonluk kiralanan rezidans dairelerin bulunduğu D'Plaj Rezidans ve birbirinden özel& ; işletmelerinin de hizmet verdiği butik bir yaşam alanı olarak yaz tatilinize yeni bir soluk getiriyor. D'Plaj Evleri'nde her şey 7'den 70'e herkes düşünülerek tasarlandı. Günün her saatinde kendinizi ve ailenizi güvende hissedebilecek, müthiş doğa ortamında da evcil hayvanlarınızla geçirebileceğiniz özel alanlara sahip olabileceksiniz.

ÇOCUKLARINIZ İÇİN VERİMLİ BİR TATİL

Gününüze eşsiz gün doğumu manzarasını izleyerek başlayıp 20 adımda D Plaj Evleri'ne ait kendi plajınızda denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Siz denizin ve güneşin tadını çıkarırken çocuklarınız da MyGym'de uzman kadrosu eşliğinde hazırlanmış benzersiz eğitim, spor ve eğlence programlarıyla yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirebilir.

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Kaynak: Snob Magazin

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