Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi "sosyal mesafeli" olacak
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Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi "sosyal mesafeli" olacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hazırlanıyor.

30.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hazırlanıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, plajlarda Kovid-19 tedbirlerine göre düzenlemeye gitti. Sosyal mesafe kuralı gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre mesafeyle yerleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde temizlik çalışması yapıldı.

Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında başlayan çalışmalar, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı 30 halk plajında gerçekleştirilecek.

Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak

Kaynak: AA

Manşet

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