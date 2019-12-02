Bodrum'un sel kapanı ihalesi aralık ayında yapılıyor

02.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:59

Bodrum Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirildi.



7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Başkan Aras Bodrum'un Sel Kapanı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını müjdelerken, kuvvetli ve sağanak yağışlarda taşkın sorunlarıyla yüz yüze kalan Bitez Mahallesindeki menfez çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bodrum Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında Bodrum'un 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi oy çokluğu ile kabul edilirken, Bodrumspor'un Futbol A.Ş. olarak tescillendiği de kamuoyuna resmen açıklandı.



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye'nin son bir aylık dönemde sürdürdüğü hizmetlere ilişkin çalışmaları başlıklar halinde anlattı. Kış aylarında yaşanan taşkınlara önlem amacıyla kanal ve yağmur drenajlarının bakım ve onarım işlemlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Başkan Aras, dere ıslah çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bodrum'da su taşkınlarının önüne geçebilmek için DSİ ile sürekli istişare halinde olduklarını söyledi. 2019 Aralık ayı içerisinde sel kapanı ihalesinin gerçekleştirileceği müjdesini verdi. İlk sel kapanı çalışmasının Gökçeler Deresi'nin üst kodlarında başlayacağını kaydetti. Alyen deresinin olduğu bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıldığını belirtti. Başkan Aras, burada menfez genişletme çalışması yapılacağını, Gazderesi'nde de ıslah uygulamasının MUSKİ ekipleri ile işbirliği içinde sürdürüleceğini açıkladı.



Bitez Taşkınlardan Kurtulacak



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kuvvetli yağışlarda taşkın tehdidi ile karşı karşıya kalan Bitez Mahallesi'nde de çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti. Bitez Mahallesi'nin içinden geçen Atatürk Bulvarı'nı işaret eden Aras, "Buraya büyük bir kanal projemiz vardı. Şimdi imalata başlıyoruz. Bir iki ay zarfında bu bölgeyi tümüyle toparlayacağız. 800 metrelik bir alanda 2 ye 2, üstü ızgaralı açık bir menfez yapıyoruz. Bitez'i sel baskınlarından kurtaracağız ve o görüntüleri artık Bitez'in gündeminden çıkaracağız. Bu büyük bir çalışma. Yaklaşık 1,5 milyon TL'lık bölümünü belediye bütçemizden karşılayacağız. Aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyemiz bize araç, gereç, personel desteği veriyor. Hep birlikte Bodrum için çalışıyoruz" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3-4 Aralık 2019 tarihinde Herodot Kültür merkezinde yapılacak olan Bodrum Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği 1. Bodrum Tarımsal Çalıştayı'na da tüm vatandaşları davet etti. Bodrum'un temiz gıda potansiyelini değerlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Aras, "Mandalinamızı, zeytinimizi, balıkçılığımızı kalkındıracağız, Karaova'da üretip, Bodrum'da satabiliriz" diye konuştu.



Son günlerde Bodrum kamuoyunda tartışılan dükkan kiraları ve ihaleler ile ilgili bilgiler de veren Başkan Aras İhale şartnamelerini büyük bir titizlikle hazırladıklarını söyleyerek, vatandaşların mağduriyet yaşamadan ve kamuya da zarar vermeden süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayacaklarını belirtti.



Başkan Aras'ın bir diğer gündem maddesi de, bazı yerel internet sitelerinde yayınlanan ve Bodrum Belediyesi'nin bazı yöneticilerini hedef alan haberlerdi. Başkan Aras, "Bazı çalışma arkadaşlarımız hakkında suç duyurusu yapıldığı yönünde haberler çıktı. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bize intikal eden resmi bir konu yoktur. Cumhuriyet savcılığından gelen bir talep de bulunmamaktadır. Gelirse gereğini yaparız. Bizim bütün çabamız kamunun malını, mülkünü korumaktır. Buna sahip çıkmaktır. Kamu malına zarar verecek ne varsa karşısındayız. İsim isim belirlenip birilerinin hedef gösterilmesi çok doğru bir şey değil" diye konuştu .



Başkan Aras, geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar hakkında da halkı bilgilendirdi. Başkent'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret ederek bakanlarla görüştüğünü belirten Başkan Aras, " Özellikle İmar planlarımız doğrultusunda Kültür ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile görüştük. Her şeyin temeli planlama. Bodrum'un geleceğini düşünürken, planlarken imar planlarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Bodrum'da yapılaşma yavaşlasın, konut sayısı artmasın diye düşünürken, üst ölçekli planlarda 2025 nüfusunun 420 binlerle telaffuz edildiğini ve bu şekilde tahminler yapıldığını görüyoruz. Ziyaretlerimizde, bu nüfus planlamasının gerçekçi olmadığını ve imar planlarına yansıtılmaması gerektiğini ifade ettik. Kaynaklarımız yetersiz, alt yapımız suyumuz yetersiz. Biz tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni toplu konut alanlarının daha fazla açılmaması için gereken girişimlerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü ile ilgili atılan adımları da anlattı. Bodrumspor'un sadece futboldan ibaret olmadığını kaydeden Aras, kulübün yelken, basketbol voleybol, yüzme gibi birçok branşlarda faaliyet gösterdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:



"Biz kulübümüzü mali açıdan nasıl kimseye muhtaç olmadan yönetebileceğimizi planladık. ve bunun sonucunda, Futbol bölümünün Anonim Şirket olması gerektiğinde mutabık kaldık. Artık Bodrum Belediyesi Bodrumspor Futbol AŞ olarak tescillenmiştir. Diğer branşların hepsi Bodrumspor Derneği bünyesinde devam edecektir. Anonim Şirketlerde, belli bir bölüm hisse satışa çıkarılabiliyor. Bu şekilde sıkıntılar aşılarak, kulüp hak ettiği seviyede faaliyetlerini sürdürebiliyor. Bodrumspor, bu kadar zorluklara rağmen galibiyetler ve aldığı beraberliklerle gururumuzdur. Biz, takımımıza sahip çıkacağız. Yönetim kurulumuzun kararı ile arkadaşlarımız şirketleştiler ve şimdi hisselerinin satışı çıkması gündemde. Ben de bütün Bodrum'dan bu konuda destek istiyorum. Bu hisseleri yakında satışa sunacağız. Bodrumspor'u seven, kendini Bodrumsporlu gören ve destek olmak isteyen bütün vatandaşlarımdan bütün hisseleri satın almalarını istiyorum. Tabi bu hisseler Bodrumspor'un karına da zararına da ortak olacağınız anlamına gelmiyor. Hisseniz var diye size herhangi bir borç rücu edilmeyecek. Ama Bodrumspor'a çok büyük bir destek vermiş olacaksınız. Bu hisseler, şirketin yüzde 51'i Bodrum Belediyesi'nde kalacak şekilde kamuoyuna arz edilecek."



Bodrum Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında 7 madde ve bir ek madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan "2020 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporu ve Tarife Ücretleri" de oylamaya sunuldu. Plan ve bütçe komisyonunun hazırladığı rapor, oy çokluğu ile kabul edildi.



Buna göre, Bodrum'un 2019 yılı evsel katı atık miktarı yılda 238 bin 620 ton olarak hesaplandı. 171.850 kışlık, 1.118.029 yazlık nüfus tahminlerine göre katı atık yönetim sisteminin toplam maliyeti ise yıllık 49 milyon 771 bin 095 TL olarak öngörüldü.



Atık miktarının yüzde 38.05'inin konut, yüzde 61,95'inin ise konut dışı kaynaklandığı vurgulanan raporda, Bodrum'da bir kişinin bir günde ürettiği evsel katı atık miktarının 1,1 kilogram olduğu hesaplandı.



Belirlenen tarifeye göre, Bodrum'da "kirleten öder" prensibine dayalı olarak; Konut başına evsel katı atık giderinin yılda 150 TL olarak uygulanmasına, Okullarda ise bu giderin yılda 319.646 TL (indirimli fiyat) olmasına karar verildi.



Kamu binalarının atık miktarı da göz önünde bulundurularak yılda kişi başına 171.120 TL, 4 ve 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinin yatak sayısı, atık oluşumu ve bir ton atık maliyeti de göz önünde bulundurularak yatak başına 209 TL evsel katı atık gideri ödemesi öngörüldü.



Böylece Bodrum'daki 4 ve 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri ile diğer konaklama tesislerinden yılda 17.581.811 TL evsel atık katkı payı tahsil edilmesi öngörüldü. Hastaneler yılda toplam 62.595 TL, restoran, yeme içme, eğlence mekanları, spor ve oyun salonları ile spor tesisleri ise yılda toplam 3.287.605 TL katkı miktarında bulunacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA