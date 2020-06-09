Bodrum'un prestij yüzü 15 Haziran'da tamamlanacak
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Bodrum'un prestij yüzü 15 Haziran'da tamamlanacak

Bodrum'un prestij yüzü 15 Haziran'da tamamlanacak Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden Bodrum Yat Limanı alt yapı ve meydan düzenlemesinin yüzde 90'ı tamamlandı Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmaları...

09.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:43

Bodrum'un prestij yüzü 15 Haziran'da tamamlanacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden Bodrum Yat Limanı alt yapı ve meydan düzenlemesinin yüzde 90'ı tamamlandı

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yat turizmi açısından da büyük önem arz eden Bodrum'da Yat Limanı alt yapı ve meydan düzenlemesinin yüzde 90'nı tamamlandı. Limanda elektrik, mekanik, yangın alt yapı imalatları, yürüyüş alanları ve oyun grupları çalışmaları 15 Haziran'da tamamlanacak.

Bodrum Yat Limanı ve alt yapı çalışmaları 20 bin metre karelik alanda devam ediyor. 20 bin metre karelik yat limanı zeminine döşenecek olan taşın cinsine Bodrum halkı ve yat limanında bulunan işletme sahipleri karar verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum halkının zemin taşının Andezit Taşı olması teklifini kabul ederek hayata geçirdi.

Ahmet Aras, "Bodrum'un ihtiyacı olan diğer bütün yatırımları da getireceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Belediyesi'nin 1 yıllık bütçesine denk gelen 250 milyon liralık yatırımı şu an Bodrum'da devam ettiriyor. Altyapıdan, modern otogara, limandan Turgutreis Yaşam Merkezi'ne Büyükşehir Bodrumumuza yakışan yatırımları hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek ve Bodrum'un ihtiyacı olan diğer bütün yatırımları da getireceğiz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Gürün, "Yat limanı yenilenen yüzüyle hizmete girecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Bodrum yat limanı projemiz 15 Haziran tarihinde bitiriyor. Bodrum halkımız yat limanı zemininin Andezit Taşı olması teklifinde bulundu. Halkımızın bu talebini yerine getirdik. Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden geçen Bodrum Limanı zemin döşemelerinin andezit taşı olması, yazışmalar, malzeme temini, korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sebebiyle liman çalışmalarımızın süresi uzadı. Güzel Bodrumumuza en yakışanını yapmak için uğraşıyoruz. 15 Haziranda limanımız yenilenen yüzüyle hemşehrilerimize, yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Bodrum'un prestij yüzü 15 Haziran'da tamamlanacak

Kaynak: İHA

Manşet

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