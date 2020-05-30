Bodrum'un maskotu "Trafik" sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
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Bodrum'un maskotu "Trafik" sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında

Bodrum'da yayaları karşıdan karşıya geçiren, "Trafik" isimli köpek geçirdiği zorlu ameliyatın sonunda sağlığına kavuştu.

Bodrum'un maskotu
30.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:25

Bodrum'da yayaları karşıdan karşıya geçiren, "Trafik" isimli köpek geçirdiği zorlu ameliyatın sonunda sağlığına kavuştu. Gümbet Kavşağı'ndan hızlı giden araçları havlayarak yavaşlatan ve yayaları karşıdan karşıya geçiren "Trafik" ameliyatın ardından yeniden görevinin başına döndü.

Bodrum Gümbet Kavşağı'ndan karşıya geçen yayalara yardımcı olan, hızlı giden arabalara havlayarak uyarılarda bulunan "Trafik" isimli sokak köpeği ameliyatının ardından tekrar görevinin başına döndü. Vatandaşlar tarafından "Trafik" ismi koyulan sokak köpeğinin bir süre önce sırt kısmında oluşan büyük bir tümör fark edildi. Özel veteriner kliniklerine götürülen köpeği riskli olduğu için hiçbir veteriner ameliyat etmedi. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner işler müdürlüğü kolları sıvayarak trafiğin ağrılarına son vermek için ameliyat edilmesine karar verdi. Bir süre önce bulunduğu bölgeden alınan trafik ameliyata götürüldü. Yaklaşık 1,5 saatlik bir işlem sonucunda sırtındaki tümörü alınan köpek kısa bir süre Bodrum Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezinde gözlem altında tutuldu. Bölgedeki yaşayanların ve iş yerlerinin gözdesi olan trafik iyileştikten sonra alındığı bölgeye bırakıldı. Trafik yeniden görevinin başına geçti. Bulunduğu bölgeye bırakılan "trafiğin" mutluluğu ise gözlerinde okundu. Trafiği gören bölgedekiler ise hemen yanına gelerek sevmeye başladı.

Yayaları karşıdan karşıya geçiriyor

Bodrum Belediyesi Veteriner hekimi Ayşe Elvan Canbakan trafiğin durumunu iyi olduğunu belirterek "Ameliyatı çok başarılı geçti. Kendisi de iyileşti ve taburcu olmaya hazır. Gümbet Kavşağı civarında yaşıyor. Orada trafik diyorlar ona. Hızlı geçen araçlara havlar, yayaları karşıdan karşıya geçirir. Taburcu olmaya hazır, zaten bölgede de çok sevilenleri var, büyük bir kitlesi var orda bekleyen. Ameliyatı 1,5 saat sürdü. Zor bir ameliyattı, ameliyat yapıp yapmamak konusunda ikilemde kalmıştık alıp, almama konusunda sonra ameliyatı yapma konusunda karar verdik ve çok başarılı bir ameliyat geçirdi" ifadelerini kullandı.

İyileşip yuvasına döndü

Bölgede bulunan vatandaşlar ise Trafiğin yeniden geldiği için çok sevindiklerini ifade etti. Arzu Ayyıldız isimli vatandaş ise "Bodrum'un çok sevilen bir köpeği, Gümbet Kavşağı civarında yaşıyor. İnsanları karşıdan karşıya geçiriyor. Hızlı gelen araçları yavaşlatmaya çalışıyor. Sırtında bir tümör vardı. Fakat ameliyat ettirememişler ve veterinerler ameliyat etmeye uygun bulamamışlardı. Daha sonra trafik ortadan kayboldu. Bizde veteriner işleri müdürlüğüne sorduk. Trafiğin orda olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldık. Ameliyat olduğunu duyunca yanına ziyarete gittim. İyileşip yeniden yuvasına döndü. Kendisi de yuvasına geldiği için çok mutlu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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