Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi
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Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi

Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgiye mazhar olan İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nın detaylarını Örgütleme Kurulu Başkanı Devrim Yücel Besim anlattı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgiye mazhar olan İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması'nın detaylarını Örgütleme Kurulu Başkanı Devrim Yücel Besim anlattı. Yarışmaya başvuruların Kasım ayına kadar süreceğini duyurdu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Devrim Yücel Besim, jüri başkanlığını yaptığı İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması hakkında açıklamalarda bulundu. Besim, 'Bodrum'un Kalbine Dokunuş' isimli yarışmanın detaylarını paylaştı.

Besim, yarışma yapmalarının nedenini şöyle açıkladı: "Bodrum'un kendi içinde yaşadığı kentleşme ile ilgili sorunlarla birlikte bölgede kentsel problemler söz konusu. Hem bu problemlerin çözümüne bir zemin hazırlamak hem de şu anda pandemiden dolayı tasarımla ilgilenen gençlerin üzerindeki bu olumsuz durumu da yenmek üzere, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın fikriyle bir yarışma örgütledik. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 128 üniversitenin şehir planlama, peyzaj ve mimarlık bölümlerine nisan ayında yarışma şartnamesi ve katılım davetiyesi gönderdik. Ben de bu örgütleme kurulunun başkanı olarak görev yapıyorum. Gerek danışma jürimizde gerekse de seçici jüride ulusal ve uluslararası tanınmış, yetkin ve tasarım dünyasıyla ilgilenen meslektaşlarım var."

Mart ayında ilana çıkan yarışmanın büyük bir ilgiyle karşılandığını vurgulayan Besim, "Tabii bu ilginin olmasının iki önemli sebebi var; birincisi yarışma jürisi. Öğrenci fikir yarışmalarında çok önemli bir konudur bu. Öğrenciler de kendilerinin nasıl ve kimler tarafından değerlendirileceğine önem verirler. Şimdi de Bodrum'un kalbi için bir proje üretmelerini istedik kendilerinden. İkincisi ise konulan ödül. 20 eşdeğer ödül veriliyor ve 20 bin TL gibi büyük bir ödül var. Özellikle tekil katılımlarda öğrenciler için 20 bin TL hakikaten teşvik edici bir ödül. Elbette grupla katılım da mümkün. Lisans ve lisansüstü öğrencilerini de kapsayan geniş bir katılım söz konusu. İç mimarlık ve çevre tasarımı ölçeğinden, şehir planlama peyzaj ölçeğine kadar giden katılımcılara açık bir yarışma olacak" diye konuştu.

Bodrum ile ilgili olan her şey sadece Türkiye'de değil uluslararası platformlarda da ilgi gösterilmesinin çok doğal olduğunu söyleyen kurul başkanı, "Bodrum her zaman ilgi odağı oldu. 3 bin 5 yüz yıllık tarihinin her döneminde farklı farklı özellikleri oldu. Şimdi de Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla, hem mimari açıdan hem de kültürel açıdan böyle bir yarışmayla örnek bir model oluşturuyor. Ben burada doğup büyümüş ve yarışmaya konu olan alan ile ilgili doktora çalışması yapmış birisi olarak çok mutluyum. Yarışmaya katılım kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Aralık ayının sonunda da değerlendirmeler sonlanacak. Ondan sonra da hem dijital hem fiziksel ortamda bunları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bodrum Belediyesi ve biz, sadece mimari çevre içerisinde bir tartışma ortamı yaratalım istemedik; aynı zamanda herkesin katkı sağladığı bir zemin de hazırlamak istedik" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi
Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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