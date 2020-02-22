: Bodrum'un ilk termal tesisi hizmete başladı

22.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek termal tesis hizmete açıldı.

Kadıkalesi-Gümüşlük mevkisindeki bir otelin içerisinde hizmet vermeye başlayan termal tesisin açılışına, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle ile Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen'in de aralarında olduğu, sanat, cemiyet, turizm ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Vali Civelek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bodrum'un Türkiye'nin gözde turizm kenti olduğunu söyledi.

Termal tesisin ilçedeki alternatif turizme katkı sağlayacağına işaret eden Civelek, "Günümüzde sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte sudan gelen şifa olarak termal turizmin de sağlıktaki önemi biliniyor. Turizmin bu dalına her geçen gün ilgi artıyor." dedi.

Sianji Well-Being Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise termal turizmin alternatif turizm açısından ilçeye oldukça katkı sağlayacağını vurguladı.

Bodrum'u, Türkiye'deki en iyi kalsiyum, magnezyum ve mineral oranına sahip ve tedavi çeşitliliği en zengin termal suyla buluşturduklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapıyoruz. Bodrum'da termal kaynak olduğu jeofizikçiler tarafından tespit edilmişti. Ancak bunu geniş çaplı olarak turizme entegre eden bir proje daha önce yapılmadı. Termal su doğal bir kaynak. Otelimize yakın, 648 metre derinlikte bulunmuş suyu 550 metre hat döşeyerek, Bodrum'da turistik açıdan kullanılabilir hale getiren ilk biz olduk."

Konuşmaların ardından termal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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