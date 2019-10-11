Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı.

11.10.2019 22:37
Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu...

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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