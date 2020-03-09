"Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar, Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar"
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Çankaya, Bodrum, Afrin, İdlib, Güncel

"Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar, Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İdlib'de ne işimiz var diyenlere aldanmayın.

09.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İdlib'de ne işimiz var diyenlere aldanmayın. Türkiye bu mücadeleyi Suriye'de vermezse yarın sınırlarımızın içerisinde çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacak. Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar. Ülkemiz içinde maalesef, vicdandan akıldan, fikirden yoksun bazı seslerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı video ile İdlib'in önemine ilişkin açıklamada bulunan Varank, "İdlib'de ne işimiz var diyenlere aldanmayın. Türkiye bu mücadeleyi Suriye'de vermezse yarın sınırlarımızın içerisinde çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacak. Bodrum'un güvenliği aslında İdlib'den başlar. Çankaya'nın güvenliği aslında Afrin'den başlar. Ülkemiz içinde maalesef, vicdandan akıldan, fikirden yoksun bazı seslerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Daha dün haberlerde görmüşsünüzdür. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı çıktı alçakça, edepsizce sınırlarımızı koruyan Mehmetçiği terör destekçisi olmakla suçladı. Rusya ve Esed Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için 'Bizi de vuruyorlar' dedi" açıklamasını yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarını eleştiren Varank, "Sen Lazkiye'nin Belediye Başkanı mısın? Çanakkale'nin Belediye Başkanı mısın? Hadsizliğe şu alçaklığa bakar mısınız. Bizim orada canımız yanmış, evlatlarımız şehit düşmüş, gazilerimiz olmuş ama bu utanmaz çıkacak diyecek ki, Türk askeri teröristlerle birlikteydi. Genel başkanları çıkacak diyecek ki, bizim orada ne işimiz var. Sonrada ayrıştırıcı olanı AK Parti olacak, kutuplaştırıcı dil kullanan Recep Tayyip Erdoğan olacak öyle mi yazıklar olsun diyorum. Batılı ağababalarınıza, Türkiye düşmanlarına yararlanmak için attığınız bu taklalara da yazıklar olsun, şehitlerimize ihanet eden bu zihniyetinize de yazıklar olsun. Atatürkçüyüm Cumhuriyetçiyim deyip de koltuğunu kaybetmemek için sana ses çıkarmayan o partinin yöneticilerini de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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