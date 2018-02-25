Bodrum'un Gayrimenkul Sektörünü Rusya'da Tanıtma Çalışmaları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ruslara yönelik, gayrimenkul ve turizm tanıtma toplantısı düzenlendi.

İlçede Rusça yayın yapan bir internet portalının yetkililerince Yalıkavak Mahallesi'ndeki otelde gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Emlak Müşavirleri Birliği yetkilileri ile Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) üyeleri katıldı.

Toplantıda, Bodrum'un gayrimenkul yatırım potansiyeli, Rusya Federasyonu gayrimenkul piyasasına anlatıldı.

"bodrum.com.ru" İnternet Portalı İş Geliştirme Müdürü Igor Pasinchuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bin Rus'un yaşadığını söyledi.

Bu sayının zaman zaman değişiklik gösterdiğini anlatan Pasinchuk, "Rus dilinde yayın yapan internet portalımızın da buna oldukça katkısı var. İnsanlar geldikten sonra burada yaşamak istiyor. Kültürüne ve sosyal faaliyetlerine katılmak istiyor. BOTAV ve Bodrum Belediyesiyle her yıl festival düzenliyoruz." dedi.

Rusya Emlak Müşavirleri Birliği Başkanı Tatyana Yuryevna Demenok amaçlarının Bodrum'u Rus Federasyonu ve Rusça konuşan ülkelerde tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Proje çerçevesinde Bodrum turizmini ve emlak sektörünü Rusya'da en iyi şekilde tanıtacaklarını belirten Demenok, şunları söyledi:

"Ciddi projeler yapacağız. Bodrum'u Rusya'da kaliteli yatırımcılara başarılı şekilde tanıtacağız. Ruslar olarak Türkiye'yi çok seviyoruz. Rusya Emlak Müşavirleri Birliği'nin Rusya'da 85 bölgesi var. 50 bölgede temsilciliklerimiz ve arkadaşlarımız var. Bodrum'u bünyemizde tanıtmayı hedefliyoruz. Bodrum'un doğası, denizi, kültürü, mimarisi ve güzel insanları beni çok etkiledi. Bu izlenimlerimizi yakın çevremize de aktaracağız. Profesyonel açıdan bize düşen görevi yapacağız. Rusya'dan yatırımcılar Bodrum'a gelecek, buna eminim. Kaliteli projelere katılacak, yeni sayfa açılacak."

BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar da Rusların Bodrum'a ilgisinin her geçen yıl arttığını, Rusya ve Rusça konuşan ülkelerle ilgili 4 yıldır yoğun şekilde tanıtım çalışması yürüttüklerini kaydetti.