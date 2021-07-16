Bodrum'un bayram tatilinde nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor
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Bodrum'un bayram tatilinde nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor

Bodrum'un bayram tatilinde nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortakent Mahallesi'nde Belediyeye ait kafede, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi nüfusu 181 bin olan ilçedeki nüfusun şu an 800 bin civarına çıktığını söyledi.

Vatandaşların güzel bir tatil geçirmeleri için bayram yoğunluğu nedeniyle önlem aldıklarını anlatan Aras şöyle konuştu:

"Güzel bir bayram geçirmek için önlemleri aldık. Kaymakamlığımız, jandarmamız ve emniyetimizle koordine ediyoruz. Onlarda çalışıyorlar. Kurban satış noktaları ve kesim yerlerinde de önlemler alındı. Bayramda yaklaşık 1 milyonu aşkın kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bodrum'da oteller dolu ya da dolmak üzere. Bayramda Bodrum'da boş oda bulmak çok zor. Bütün Türkiye'den, vatandaşlarımızdan ricam, Bodrum'a gelirken rezervasyonu yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Zorlanacaklardır. Arasınlar sorsunlar, rezervasyon yaptırsınlar. Eğer bulabilirlerse yola çıksınlar."

Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde imar ve ruhsata aykırılıklar bulunan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına ilişkin, "2 yılda 465 kaçak yapı ya da usulüne, projesine uygun yapılmamış bölüm yıkıldı. Bu bir rekordur." ifadesini kullandı.

İlçede inşaat yasağının başladığı 15 Haziran'dan itibaren 381 inşaat faaliyetini durdurup, ilgili firmalara ceza kesildiğini, 27 şantiyeyi mühürlediklerini aktaran Aras, altyapı çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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