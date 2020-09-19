Bodrum'un altyapı sorununu çözecek protokol vatandaşı sevindirdi KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce imzalanan 'Muğla ile Bodrum ilçesi İçmeler- Torba- Yalı- Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' vatandaşın memnuniyetini topladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce imzalanan 'Muğla ile Bodrum ilçesi İçmeler- Torba- Yalı- Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' vatandaşın memnuniyetini topladı. Önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen 200 milyon TL' tutarındaki projeyle Bodrum'un altyapı sorununu çözüleceği belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) arasında, geçen 15 Eylül'de, 'Muğla ile Bodrum ilçesi İçmeler- Torba- Yalı- Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü' imzalandı. Protokole Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, imza attı. 200 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında, Bodrum'un İçmeler mahallesinde bulunan atık su arıtma tesisinin kapasitesi kademeli olarak toplamda 37 bin metreküpe çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca, derin deniz deşarjı hattı revize edilecek, 3 terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek İçmeler Atık Su Arıtma Tesisi'ne bağlanacak.

İMZALANAN PROTOKOL BODRUMLULARCA MEMNUNİYETLE KARŞILANDIBodrum'da yaşayan 65 yaşındaki Murat Naci Yavuz (65) imzalanan Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'nün önemine dikkat çekip, "Yağmurun biz de ayrı bir hatırası var. Kızım, 1996 yılında ocak ayında, şiddetli yağmurun olduğu bir günde dünyaya geldi. O gün yağmur nedeniyle altyapı çöküp, her yer sular altında kalınca eşimin yanına hastaneye gidememiştim. Bu nedenle, altyapı için yapılan bu çalışmalar bizleri mutlu etti. Sadece Bakanımıza değil, bu işin başında olan Cumhurbaşkanımıza da son derece olumlu olan bu çalışma için sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.'HÜKÜMETİMİZ EL ATTIYSA ARTIK PROBLEM OLMAZ'Bodrum'da yaşayan ve eski bir CHP üyesi olduğunu belirten 55 yaşındaki İbrahim Caner de imzalanan protokolü olumlu bulduğunu belirtip, "Sosyal demokrat bir kökten geliyorum. Bugün, şunu ifade etmeliyim ki; CHP maalesef Bodrum'a hiçbir yatırım yapmıyor. Bodrum Belediyesi'nin önünden fosseptik akıtılıyor. Hükümetimiz böyle bir karar aldıysa tebrik ederim. Bunlar Hükümet'e çamur atarak kendilerine taraftar toplamaya çalışıyorlar, ama hiçbir şey de yapmıyorlar. Sadece, 'Bak, biz, laikiz, çağdaşız, demokratız' diyor. Allah rızası için bir kere de yapacakları şeyi söyleseler. Bodrum, 60 yıldır susuz. Hükümetimiz el attıysa artık problem olmaz. Kültür ve Turizm Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah onlara uzun ömürler versin, hizmetlerine devam etsinler. Hizmetlerine devam ettikçe, arkasındayız" dedi.Parti gözetmeksizin hizmet üretenin yanında olduklarını belirten 39 yaşındaki Elif Kışlalı da "Bodrum'da altyapı olsun, bir takım diğer sorunlar olsun hepsi Hükümet'in desteği ile çözülüyor. Bugün, Bodrum için önemli bir gün. Hükümetimizin desteği olmadan bu iş olmaz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bodrum'da yaşayan birisi olarak kendilerinin ellerinden yapmaya çalıştığını biliyoruz" diye konuştu.İmzalanan 'Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'nü olumlu bulduğunu belirten 65 yaşındaki Nevzat Amra da "Çünkü, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu işin altından kalkamayacağından eminim. Daha önceki yapılan işlerden de mustaribiz. Eğer ki pandemi süreci olmamış olsa idi, Bodrum Limanı ile Bodrum Kalesi dibi arasındaki çevre düzenlemesi ile alakalı sıkıntılar nedeniyle turizmden 100 milyonlarca liralık bir kaybımız olacaktı. O nedenle altyapı kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nin yapabileceği bir şey değil, Bodrumlular çile çekecekti. Bu sıkıntı ve çile 3, 4 yıl belki de 5 yıl sürecekti. O nedenle Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imzalandığını duyduğumda, duyarlı bir kişi olarak çok sevindim. Bodrum'umuz artık altyapısı ile ortalama bir Anadolu ilçesinin önüne geçme yönünde bir yol almış olur. Kusura bakmasınlar ama senelerdir CHP'li ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ni başarısızlıkları nedeniyle çok geri kalmış bir Bodrum var. Oysaki Bodrum, Türkiye'nin turizmdeki vitrini. Kötü hizmet verildiği için bizler de mağdur oluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA