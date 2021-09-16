Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi - Haberler Ekonomi
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Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Ekonomi

Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi

MUĞLA - 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi "Blue Sapphire" 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

2 yıldan beri içerisinde yolcu bulunan kruvaziyerin gelmediği ve bu sezon başında 3 kruvaziyerin sadece mürettebatını almak ve sezon hazırlıklarını yapmak için geldiği ilçeye 2 yıl sonra bir kruvaziyer yolcularıyla geldi.

Mısır'ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli geminin planlı seferinin Kuşadası olduğu fakat son anda yer değişikliği yaparak Bodrum'u tercih ettiği öğrenildi. Gemideki çoğunluğunu Rusların oluşturduğu turistler, ilçe merkezindeki caddelerde yürüyüş ve alış veriş yaptı. Kimileri de Bodrum sahillerinde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Bahama bayraklı yolcu gemisinin akşam saatlerinde Marmaris'e gitmek için Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi

Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi

Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi

Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Ekonomi Haberleri
Bodrum'a 2 yıl aradan sonra kruvaziyer gemisi geldi

Bodrum'a 2 yıl aradan sonra kruvaziyer gemisi geldi
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Haber: Bodrum'un 2 yıllık hasreti bitti, 200 metrelik dev gemi Bodrum'a demirledi - Haberler Ekonomi
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