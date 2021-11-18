Bodrum'u bekleyen büyük tehlike: Susuz yaz

BODRUM, MUĞLA (DHA) - TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktarda yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'daki Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'a, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 12'ye düştü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız, diyebiliriz" dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki aylarda yağışların gelmemesi durumunda yaz aylarında Bodrum'da su sıkıntısının baş göstermesi bekleniyor" dedi.

Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktar da yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'a, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 12'ye düştü. Bodrum'u besleyen 150 içme su kuyusundan 40'ı kururken diğer kuyularda da verim azaldı. Yağışların azalmasıyla beraber önümüzdeki dönemde ciddi su krizlerinin oluşabileceğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olası bir durumda deniz suyunun arıtılıp kullanılacağını belirtti.

"Şu anda Geyik Barajı'nda yüzde 20'lere varan bir doluluk söz konusu. Bunun yüzde 8'inin ölü hacim olduğunu düşünürsek, yüzde 12'lik bir hacim kullanabilme potansiyelimiz var. Bu ise 5-6 milyon metreküp su yapıyor. 150 kadar yer altı su kuyusunun yaklaşık 40 kadarı kurumuş durumda. Büyük bir kısmında ise istenilen verim elde edilemiyor. Önümüzdeki aylarda yağışların gelmemesi durumunda yaz aylarında Bodrum'da su sıkıntısının baş göstermesi bekleniyor. 2022 su ayına, ekim ayı itibariyle girmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz su yılında ülke genelinde yüzde 20'ye varan bir su azlığı söz konusuydu. Bu bölgede yaklaşık yüzde 20'ye varan mevsim normaline göre azalma hala söz konusu, bu nedenle gelecek aylar da bizim gelen yağışı kontrol etmemiz gerekiyor. Sürekli olarak izleyip kuraklığa uygun kentsel altyapımızı geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.