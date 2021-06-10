Bodrum Turizmi Yenileniyor

Bodrum Turizmine aslında Dünya Turizmine yön veren öncü Turizm Derneği BODER (Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği) 23 Haziran 2021'de seçime gidiyor.

Bodrum'un doğuştan Turizmci olan Köylü Ailesinin Turizmci kızı "Itır KÖYLÜ", BODER Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını koydu.

Teorik eğitim vebilgi altyapısını pratiğe dönüştüren, takımdaşlık ruhu ile Turizm Camiasında Sinerji oluşturan ve Türk Turizmindeki kadınların sesi olmayı başaran Köylü, Turizm'in tüm paydaşlarının mutlu olduğu bir BODRUM yaratmak adına Başkanlık yarışında avantajlı görünüyor.

Başkan adayı yapmış olduğu açıklamada, Bölge Turizminde Halka, Misafire, Devlete, Turizm Çalışanına, Esnafa, Otel Yatırımcısına, Turizm Öğrencilerine, Acentalara, Turizme Tedarikte Bulunan herkese kısaca tüm Turizm Paydaşlarına hizmet vereceklerini söyledi. Farklılaşmanın, Kazanmanınve en önemlisi Turizm'de Mutluluğun Yönetiminin anahtarını elinde bulunduran bir BODER Yönetimi olarak"Sürdürülebilir" projelerle geldiğini ekleyen Itır KÖYLÜ, 12 ay faaliyet gösterebilecek projelere, mesleki örgütlenmelere, tüm Bodrum Turizm'cisini "Biz Bir Aileyiz" anlayışı ile tek vizyon altında örgütlemeye önem vereceğiz dedi. Yerelden başlayarak, bir çok sektöre can damarı olan turizmi daha güçlü kılmak ve turizmcinin yasal haklarının arttırılması için, Atamızın –"Tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak"-sözünü benimsediklerini, bu yolda çalışmak ve üretmek istediklerini belirtti.

Başkan adaylığı sürecinde Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen Itır KÖYLÜ sözlerine şöyle devam etti: "Enerjik, Çevik, Arzulu, Faklılıklara Saygılı ve Yönlendirici Bir Vizyona Sahip BODER yönetimininüyesine ve turizm paydaşlarına değer yaratmak adına geliştirdiği fikirlerin takdirle karşılanmasından mutluluk duyduklarını ve motive olduklarını belirtti. Sadece bu heyecanlarının ve projelerinin aksiyona dökmek için sabırsızlıkla görev almayı beklediklerini vurguladı.

Hali hazırda BODER Yönetim Kurulu Üyesi olan Itır KÖYLÜ ayrıca TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) Yönetim Kurulu üyeliği, Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği ve BİDER (Bitez İşletmeciler Derneği) üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler