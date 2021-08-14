Bodrum turizmcilerinden çağrı: "Bodrum güvenli, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz"
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Bodrum turizmcilerinden çağrı: "Bodrum güvenli, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz"

Bodrum turizmcilerinden çağrı: 'Bodrum güvenli, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları, Ağustos ayında turist sayısında düşüş olmasının ardından BODER açıklama yaparak yerli turistlerini gönül rahatlığıyla Bodrum'a gelebileceğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları, Ağustos ayında turist sayısında düşüş olmasının ardından BODER açıklama yaparak yerli turistlerini gönül rahatlığıyla Bodrum'a gelebileceğini açıkladı.

Bodrum'da yaşanan orman yangınları sırasından birçok yerli turist yangın nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirmiş tatile gelenler ise erkenden tatillerini bitirip evlerine dönmüştü. Korona virüsün ardından orman yangınlarıyla da otellerde yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığı öğrenildi. Bu durum karşısında kolları sıvayan Bodrum Otelciler Derneği Bodrum'da turizmin güvenilir olduğunu yangınların bittiğini açıklayarak, tatile gelecek yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla Bodrum'a gelebileceklerini açıkladı.

BODER Başkan Yardımcısı Yıldız Gökçe Uçarer, yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla Bodrum'a gelebileceğini ifade ederek, "Yangınlar turizmi etkiledi. Yangın sırasından otellerimizde konaklayan misafirlerimiz erken çıkış istediler. Normal rezervasyonların iptalleri geldi. Bu süreçten hızlı bir şeklide çıktığımızı düşünüyorum. Biran önce toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı uyruklu misafirlerimizin rezervasyonlarında bu yangın süreci fazla etkili olmadı. Sezonun başında pandemi ile turizm sektörü çok büyük bir yara almıştı. Hızlı aşılanmayla birlikte turizmcide bir umut oluştu. Kurban Bayramında istediğimiz rakamları yakaladık. Bayram inanılmaz yoğun ve güzel geçti. Yangınla beraber iptaller gerçekleşince biran önce harekete geçmemiz gerektiğini artık normalleşme sürecine acilen geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bizi arayanlar oluyor. Nasıl destek olabiliriz, yangın bölgesine nasıl yardımımız dokunur diye soranlar oluyor. Biz şunu söylüyoruz bize destek olmak istiyorsunuz bu yöredeki rezervasyonlarınızı iptal etmeyin lütfen. Bodrum Yarımadası'nda yangın bitti. Hatta temizlik çalışmaları başladı. Doğa kendi kendini yenileyecek ama bu uzun bir süreç. Şu anda Bodrum güvenli, afet durumunda herkes ne yapacağını çok iyi biliyor artık. Bodrum artık böyle bir yangın felaketine tam teşekkülü hazır" dedi.

2 bin 500 kişiyi tahliye ettiler

BODER Başkan Yardımcısı Uçarer, BODER'in yangın süreci boyunca 2 bin 500 kişinin tahliyesinin gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Yangın sürecinde riskli olan yerlerdeki kişilerin tahliyesi yapıldı. Tahliyesini gerçekleştirdiğimiz 2 bin 500 kişiyi otellere yerleştirdik. Bu insanların yemelerini içmelerini otelde konaklamalarını ve evlerine geri dönmelerini sağladık. Bu anlamda ciddi koordine olduk" diye konuştu. - MUĞLA

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Bodrum turizmcilerinden çağrı: 'Bodrum güvenli, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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