Bodrum Sutopu Şenlikleri Başladı

BODRUM'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Sutopu Şenlikleri, gösteri oyunuyla başladı.



Bodrum Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası destekleriyle organizasyon sorumlusu Erdal Taşdemir tarafından düzenlenen 8'inci Bodrum Sutopu Şenlikleri, Bodrum Belediye A.Ş. Mahfel Cafe önünde çocukların oynadığı gösteri oyunuyla start aldı. Şenliklere Mandalin Bar, Kuleba, Dada Salon, Forsa Kimya, Moss Club, Club Pasha, Aşk-ı Bodrum, Körfez Restoran'ın katılacağı belirtildi. Çocukların kıyasıya mücadeleyle yaptığı maçı, Kumbahçe plajında güneşlenenler de cep telefonları ile görüntüledi.



Organizasyon sorumlusu Erdal Taşdemir, "Şenlikleri Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 8 yıldır sürdürüyoruz. Bu yıl Bodrum Deniz Ticaret Odası da destek verdi. Mekanlar da takımlarını kurdular. Gayet güzel geçiyor. Bu ilk günü yarın finaller var. Turnuva hesabı yapıyoruz. Biraz futboldan, basketboldan uzaklaşıp su topuna önem vermek lazım. Bu şekilde gençler de çok mutlu. Herkes çok memnun. Yetkili kurumlar inşallah biraz daha destek olur da daha da büyütürüz. Projelerimiz arasında denizin içine platform yapmak var" dedi.



- Muğla