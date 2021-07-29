Bodrum sonrası Cunda

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Perihan Ünlücan, Bodrum'dan sonra Cunda'ya geçti...

Perihan Ünlücan, Kanal D'de ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisinin sezon finalinde sonra tatile çıktı.

Oyuncu, Bodrum'dan sonra Cunda'ya geçti. Ünlücan'a Cunda'da '15/07 Şafak Vakti' filminde yer alan Deniz Bolışık da eşlik ediyor. Dizinin çekimlerine kadar İstanbul'a dönmeyecek Ünlücan, Instagram'dan paylaştığı bikinili kareleriyle, hayranlarından övgü dolu mesajlar alıyor.

Kaynak: Snob Magazin