Bodrum son 20 yılın en sessiz bayramını yaşıyor
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Bodrum son 20 yılın en sessiz bayramını yaşıyor

Bodrum son 20 yılın en sessiz bayramını yaşıyor MUĞLA Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı'nda Bodrum'un cadde, sokak ve sahilleri en sessiz bayramını yaşıyor.

24.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:12

Bodrum son 20 yılın en sessiz bayramını yaşıyor

MUĞLA - MUĞLA Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı'nda Bodrum'un cadde, sokak ve sahilleri en sessiz bayramını yaşıyor. Bayram tatillerinde nüfusu 2 milyona kadar çıkan Bodrum'da sahiller ilk kez bu kadar boş kaldı.

20 yılı aşkın süredir Ramazan Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesiyle turist akınına uğrayan Bodrum, bu bayramda sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bayramı da kapsayan 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca Bodrum tarihinin en sakin bayramını yaşandı. Her bayram cıvıl cıvıl olan sahiller ise bomboş kaldı.

Bayram'da ilk kez sessizliğe büründü

Ramazan Bayram tatillerinin son 10 yılda çoğunlukla okulların kapanmasına ve 9 günlük tatillerin oluşmasına denk geldiği için 2 milyona yakın yerli turist ve gurbetçiler Bodrum'a akın ederdi. Korona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 yıl sonra ilk kez sahiller bom boş kaldı. Ramazan bayramının ilk günü binlerce insan sahillere akın ederdi, Bayram tadını tatille birleştiren yerli turistler denizin kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkarırdı.

İlçenin her noktası bayramın ilk günü tarihi sessizliğini yaşıyor. Cadde ve sokaklara görevli ve izni olanlarla bugün belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar çıkabildi. Güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden az sayıda kişiye ise ekiplerce idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Bodrum son 20 yılın en sessiz bayramını yaşıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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