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Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi Bodrum'da Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştiriliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3'ü yurtdışından 8 dans ekibinin katıldığı Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştiriliyor.

Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi

Bodrum'da Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştiriliyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3'ü yurtdışından 8 dans ekibinin katıldığı Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştiriliyor.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Çanakkale Folklor ve Araştırma Derneğitarafından Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleştiriliyor.

Bodrum Kalesi'nde düzenlenen festival öncesi Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Ukrayna'dan gelen gruplarlar Bodrum Folklor Araştırma ve Spor Kulübü, Milas Folklor Araştırma Grubu Derneği, Hatay Folklor Eğitim Merkezi ve Spor Kulübü ile Çanakkale Folklor ve Araştırma Derneği'nin 2 ekibi, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Büyük bir Türk bayrağı ile yapılan yürüyüş esnasında gruplar zaman zaman dans gösterileri sergiledi. İskele Meydanı'ndaki gösteri vatandaşların da ilgisini çekti. Ellerine telefonu alan onlarca yerli ve yabancı turist, gösterileri kayıt altına aldı.

Bodrum sokaklarını şenlendiren yürüyüşün ardından Bodrum Kalesi'ne geçildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından gruplar ülkelerinin halk danslarını sergiledi. Çok sayıda kişinin izlediği etkinlikte gösteriler beğeni topladı.

Festival 19 Eylül Pazar akşamı saat 18.00'da ilçedeki bir AVM'de gerçekleştirilecek gösterilerle devam edecek.

Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi

Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi

Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi

Bodrum sokakları halk oyunları ile şenlendi
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