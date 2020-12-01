Bodrum sokakları boş kaldı
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Bodrum sokakları boş kaldı

01.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:00

- Bodrum sokakları boş kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından dün açıklanan Korona virüs Kovid-19 salgını ile ilgili yeni önlemler kapsamından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla uyuldu.

- Bodrum sokakları boş kaldı

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından dün açıklanan Korona virüs Kovid-19 salgını ile ilgili yeni önlemler kapsamından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla uyuldu.

İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması turizmin önemli yerlerinden Bodrum'da da saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında araç yoğunluğu gözükse de 21: 15'de tüm sokaklar bir anda sessizliğe büründü. Genelge kapsamında vatandaşların 21: 00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına tam anlamıyla riayet etti. İlçenin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında trafiği yok denilecek kadar az seviyede olurken, Bodrum'un en işlek meydanlarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ilçenin birçok girişinde bekleyerek sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları denetledi.

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Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı
Bodrum sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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