Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

13.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri Bodrum'dan genel görüntüler Sahilden detaylar Tarihi alanlardan görüntü Ana yol, cadde, sokak ve meydanlardan görüntüler MUĞLA- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri

Bodrum'dan genel görüntüler

Sahilden detaylar

Tarihi alanlardan görüntü

Ana yol, cadde, sokak ve meydanlardan görüntüler MUĞLA- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde sessizlik hakim oldu. İlçede cadde, meydan ve sahil kenarlarının yanı sıra tarihi alanlarda boş kaldı.

Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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