Bodrum sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri Bodrum'dan genel görüntüler Sahilden detaylar Tarihi alanlardan görüntü Ana yol, cadde, sokak ve meydanlardan görüntüler MUĞLA- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri
Bodrum'dan genel görüntüler
Sahilden detaylar
Tarihi alanlardan görüntü
Ana yol, cadde, sokak ve meydanlardan görüntüler MUĞLA- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde sessizlik hakim oldu. İlçede cadde, meydan ve sahil kenarlarının yanı sıra tarihi alanlarda boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı