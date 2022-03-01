Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi Başkanı Aras'ı ziyaret etti - Haberler

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Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi Başkanı Aras'ı ziyaret etti

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi Başkanı Aras'ı ziyaret etti

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın geçen ay yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Kablı ve yönetimi, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın geçen ay yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Kablı ve yönetimi, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, hayırlı olsun dileklerini iletip her zaman şoför esnafının yanında olduklarını belirten Aras, Oda Başkanı Hasan Kablı ve yönetim kurulu üyelerinin sorunlarını dinleyerek ortak çözüm arayışları yönünde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi'ne giden Aras ile Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, çalışmalar hakkında bilgi alarak ulaşımla ilgili gelen şikayetleri dinledi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Haberler

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