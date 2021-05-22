Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
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Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor

Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi, sezona hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Bodrum Belediyesi, sezona hazırlık çalışmalarına hız verdi. Havaların ısınmasıyla ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber, kent genelinde başlatılan geniş çaplı temizlik, bakım ve tamirat çalışmaları gece ve gündüz çalışma esasına göre tüm hızıyla sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve diğer ilgili müdürlüklere bağlı ekipler, günlük yaşamın normale dönmesine sayılı günler kala vatandaşların parklarda ve yeşil alanlarda rahat ve sağlıklı şekilde vakit geçirebilmeleri adına hummalı bir çalışma yürütüyor.

1 Haziran'dan itibaren öngörülen kademeli normalleşmenin başlayacak olması ile birlikte Bodrum'da vatandaşlarla buluşmayı bekleyen sokak ve caddeler, park ve meydanlar ile sahil şeritlerinde belediye tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediye ekiplerinin periyodik olarak sürdürdükleri mıntıka temizliği, bırakılan bahçe atıkların kaldırılması, yabani otların temizliği, sahil şeritlerinin düzenlenmesi, park ve bahçelerin bakım çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde cadde ve sokaklar sezona hazırlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından detaylı temizlik çalışması yapılan mahallelerde cadde, sokak ve çocuk parkları süpürülüp yıkanıyor, oyun gruplarının tamir ve bakımları yapılarak dezenfekte ediliyor. Kırılan bordürler yenileniyor. Ekipler, öte yandan Bodrum merkez dahil olmak üzere tüm mahallelerde bulunan çocuk oyun parkları, ana arterler, refüjler ile tatil siteleri girişleri ve konaklama alanlarının kamusal alanda kalan kısımlarında bakım, tamir ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediyesi, belediye kafelerini ve halk plajlarını yeni sezona hazırlıyor. Yapılan çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu yıl Bodrum'da parklarımızı, belediye kafelerimizi, plajlarımızı pandemi tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak" dedi.

(Eren Ayhan/ İHA)

Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor
Bodrum sezona son sürat hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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