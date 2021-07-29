Bodrum semalarını duman kapladı
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Bodrum semalarını duman kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını devam ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmalarına rağmen hızla büyüyen yangında Bodrum semaları siyaha büründü.

Muğla'da Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Dalaman'da aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bodrum Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu Bodrum semaları dumanla kaplandı. Söndürme ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın aşırı sıcak ve nemin de oldukça düşük olmasından dolayı alevlerle mücadele güçleşiyor.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı
Bodrum semalarını duman kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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