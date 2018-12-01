Bodrum Sanayisi Sele Kapılan Araçlarla Dolup Taştı

Bodrum'da önceki gün yaşanan sel felaketinde sular altında kalan araçların sayısının 250 bulduğu öğrenildi. Sanayide buluna n bir çok dükkanın önde selde hasar gören araç tamir edilmeye başladı.

Önceki gün Bodrum'da bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle birçok ev, işyeri sular altında kalmıştı. Yaklaşık 100 araç ise sele kapılarak hasar görmüştü. Hasar tespit çalışmaları yapılan ilçede sele kapılan araçlar sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Merkez ve Konacık sanayisinde bulunan oto servisleri, sel sularına kapılmış araçla doldu. Bazı araçlar kurtarılmaya çalışılırken birçok araç ise kullanılamaz hale geldiği görüldü. Konacık mahallesinde bulunan trafik otoparkında kullanılamaz halde olan 69 araç bulunurken sanayide ise yaklaşık 200 aracın bulunduğu öğrenildi. Selden dolayı hasar gören araç sayısının 250'yi geçtiği öğrenildi. Trafik otoparkında bulunan araçların birçoğu sanayiye çekilerek kurtarılmaya çalışılıyor

Zorunlu trafik sigorta karşılamıyor

Araçları kurtarmak için 24 saat mesai yapan sanayi esnafı, araçların pas tutmaması için hummalı bir çalışma yapıyor. Kurtarıla bilecek araçlar hızlı bir şekilde kurutulup, motor ve elektronik aksamı sökülüyor. Selde hasar gören, kaskosu olan araçlar kasko yaptırdıkları şirketler tarafından masraflarını karşılıyor. Zorunlu trafik sigortası olan araçlar sahipleri ise dertli Kaskosu olmayan sürücülerin Bodrum Kaymakamlığına başvurduğu, kaymakamlığın ise hasar gören araçlar için bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Konacık mahallesinde bulunan özel servis hizmeti veren Ergün oto etkilisi İlker İlişik servislerinde 2 aracın olduğunu belirterek, "Bizim servisimizde 2 araç var. Bize geldiğinde tamamen su ile kaplıydı. Hasar tespit çalışması yaptık ve kullanılamaz halde olduğunu gördük. Kasko şirketleri selde kalan araçların hasarlarını karşılıyor ama Zorunlu trafik sigortası karşılamıyor. Çünkü zorunlu trafik sigortaları karşılıklı kazalarda suçlu olan şahısın sigorta yaptırdığı şirketten parasını alıyor. Bu poliçelerin kapsamında sel ve doğal afet maddesi olmadığından dolayı zarar gören aracın hasarı karşılamıyor" dedi.

Konacık Sanayisinde özel oto servisi bulunan Yaşar Yılmaz ise kendilerinde 6 adet sel sularına kapılmış araç olduğunu söyleyerek, "Bodrum'da yaşanan sel faciasından 6 araç bizim özel servisimize getirildi. 1 tanesini kurtardık, 2 tanesini kurtarmaya çalışıyoruz. Diğerleri ise tamamen su ile kaplandığı için bir şey yapamıyoruz. Kaskosu olan araçların masraflarını kasko şirketleri karşılıyor. Kaskosu olmayanlar ise şu anda mağdur ve kendi ceplerinden ödemek zorundalar araç masraflarını. Biz hızlı bir şeklide araçları kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sel kapılan araçların kokmaması ve kurutulması için döşemecilere de götürülen araçlar burada ise kurutularak temizleniyor. Döşemeciler ise sele kapılmış araçların usta ellere teslim edilmesini ve kesinlikle kendi yöntemlerini ile kurutulmaması gerektiğini ifade ettiler

Selde kalan birçok araç ise çekicilerle çekilerek Trafik oto parkına getirildiği de öğrenildi. Konacık Mahallesinde bulunan trafik otoparkı sahibi Sezgin Kılıç kendilerine 69 aracın geldiğini belirterek, "Birçok araç bizim otoparkımıza çekildi. Araçların burada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından kasko şirketleri ile anlaşmalı olunan oto servislerine götürdük. Kullanılamayan halde buluna birçok araç ise halen otoparkımızda duruyor" şekliden konuştu. - MUĞLA