Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi
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Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi

Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu.

05.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:31

Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Gökçebel Sahili'nde bulunan bir otelde de benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Çevreciler ve vatandaşlar, bu kumların insan sağlığına ve doğaya verdiği zarar nedeniyle tepki gösterirken, denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridindeki kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetimi yaptı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Çevreciler ve vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Tepkiler büyüyünce, yapılan denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridinde kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetim yaptı. Gümbet sahilinden drone kaldıran ekipler, bölgede yapay kum olup olmadığını kontrol etti. Öte yandan karadan da zabıta ekiplerinin sahil kontrolleri sürüyor.

'BİR DAHA OLACAĞINI SANMIYORUM'

Ekiplerin dronlu denetimine şahit olan vatandaşlardan Şenol Pamukçu, Kuvars tozlarının sahile dökülmesi çok kötü bir olaydı. Kuvars tozu insan sağlığına çok zararlıdır. Ağzımıza ve gözümüze kaçabilir, gözü kör edebilir. Bunların kullanılması oldukça tehlikeli. Rüzgar olduğu zamanlarda bu tozlar etrafa dağılıyor. Başka plajlarda böyle işlemler yapıldığıyla ilgili duyumlar aldık. Bodrum Belediyesi de bunu önlemek için drone kaldırıyor. Zabıtaların da denetim yaptığını görüyoruz. Çok güzel bir uygulama yapıyorlar. Turizm için çok güzel bir şey. Sahiller devamlı gözetim altında. Böyle bir şey varsa bile bir daha olacağını sanmıyorum dedi.

Dronla denetim yapılan sahildeki işletmecilerden Arif Yasan, Kuvars tozları insan sağlığı için çok tehlikeli bir şey. Biraz önce drone ile denetim yapıldığını gördüm. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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