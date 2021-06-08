BODRUM SAHİLLERİ HAREKETLİ
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BODRUM SAHİLLERİ HAREKETLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar, güzel havanın da etkisiyle hareketlendi.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar, güzel havanın da etkisiyle hareketlendi.

Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahillerde renklendi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlarda yoğunluk görüldü. İstanbul'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı Bensu Yılmaz (29), Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz dedi. İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Beren Cantürk (24) ise, Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz. Buraya hem iş hem tatil yapmak için geldim. Kademeli normalleşme döneminde yurt dışının açılmamasından dolayı şu an fazla kalabalık yok. Bizde bu fırsatı değerlendiriyoruz dedi.

BODRUM SAHİLLERİ HAREKETLİ
BODRUM SAHİLLERİ HAREKETLİ
BODRUM SAHİLLERİ HAREKETLİ
BODRUM SAHİLLERİ HAREKETLİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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