Bodrum sahilinde zargana azmanı heyecanı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su yüzeyinde görülen yüzgeçleri ve büyüklüğü nedeniyle köpek balığına benzetilen zargana azmanı heyecanlı anlar yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su yüzeyinde görülen yüzgeçleri ve büyüklüğü nedeniyle köpek balığına benzetilen zargana azmanı heyecanlı anlar yaşattı.

Gündoğan Sahili yakınında yaşayan vatandaşlar, kıyıya kadar gelip deniz yüzeyine çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki iki balığın yan yana yüzdüğünü gördü.

Yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetilen balıkları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar heyecan yaşadı.

Bir süre sahile yakın yüzen balıklar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüleri inceleyen balıkçılar, yüzgeçleri su yüzeyinde görülen ve ilk bakışta köpek balığını andıran bu balık türünün çiftleşme mevsimindeki zargana azmanı olduğunu tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahile girişin kapatılmasını fırsat bilen iki zargana azmanının kıyıya kadar yaklaşabildiği belirtildi.

Kaynak: AA