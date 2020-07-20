Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev değişimi
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Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev değişimi

Ege Denizi'nin kritik noktalarından biri olan Bodrum bölgesinde, karasularının güvenliği için gece gündüz sahada olan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında görev değişikliği oldu.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev değişimi
20.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:26

Ege Denizi'nin kritik noktalarından biri olan Bodrum bölgesinde, karasularının güvenliği için gece gündüz sahada olan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında görev değişikliği oldu.

Yaklaşık 4 yıldır Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı görevini yürüten Binbaşı Süleyman Ercan'ın Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı olarak atanmasının ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına Yüzbaşı Utku Meral atandı.

Yıllardır Bodrum'da çeşitli Bot Komutanlıkları görevini başarıyla yürüten Meral, özellikle 2015 yılında bölgemizde patlak veren göçmen kaçakçılığı olaylarında ekibiyle birlikte binlerce sığınmacının hayatını kurtararak onlarca göçmen kaçakçısının tutuklanmasını sağladı.

Bir dönem İstanbul'da Arama Kurtarma Gemisinde de görev yapan Yüzbaşı Utku Meral son olarak Yalıkavak'ta konuşlu TCSG 302 Nolu Bot Komutanı olarak görev yapıyordu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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