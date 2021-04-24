Bodrum plajları turistlere kaldı
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Bodrum plajları turistlere kaldı

Bodrum plajları turistlere kaldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.

Bodrum'un meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamada boş kaldı. Turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Dünyaca ünlü Kumbahçe Paşatarlası ve Gümbet Sahili'ne gelen turistler hava sıcaklığının 26, deniz su sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte denizin keyfini çıkardı. Bodrumlular ise balkonlarında oturup güneşli havadan faydalanmaya çalıştı. 


Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı
Bodrum plajları turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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