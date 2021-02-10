Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası
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Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası

10.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:58

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Pedasa Kalesi civarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, görevliler antik kentte kurtarma kazısı yaptı.

Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası
Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası
Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası
Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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