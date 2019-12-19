Bodrum Odaları Saylak'ı ziyaret etti

19.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35

Bodrum'daki Oda ve Birlik Başkanları Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Barış Saylak'ı ziyaret etti. Ziyarette talepler de iletildi.



Bodrum'daki Oda ve Birliklerin ziyaretinde tarım ile turizmin buluşmasını, Agro turizm başlatılmasını, ayrıca Karaova barajında tarımsal sulama suyunun ücretinin çok yüksek olması nedeniyle Bodrum Ziraat Odasının DSİ'den baraj suyunun işletmesinin Ziraat Odasına verilmesinin talep etti. Ziyarette Bodrum mandalin hasat şenliğinin kurumlarla hep birlikte yapılmasının daha etkili olacağı dile getirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA